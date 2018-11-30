高嘉瑜吃早餐謝票 男客人「一句話」讓她崩潰綜藝摔

台北市議員高嘉瑜昨到南港中研市場一間早餐店謝票，卻有一位客人沒有認出她來，讓高嘉瑜當場氣呼呼開玩笑說「太過分了，請大家認清楚他的臉」。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

2018-11-30 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜在南港、內湖區拿下3萬4千多票，她昨（29）日到南港中研市場一間早餐店直播謝票，卻有一位客人沒有認出她來，直問「是議員嗎？」讓高嘉瑜當場氣呼呼開玩笑說「太過分了，請大家認清楚他的臉」。

高嘉瑜昨在南港中研市場一間早餐店用餐時，一位來自林口的男客人表示不認識她，高嘉瑜嘗試「喚起」對方記憶，便提起選前火紅的「眼球運動」，然而男客人好奇詢問「所以是基隆的議員嗎？」「請問議員是哪個選區的？」

高嘉瑜聽到後當場「綜藝摔」，哭笑不得表示「台北市的議員啦！竟然不知道我是誰，太過分了，請大家認清楚他的臉」，更無奈笑說「竟然沒聽過眼球運動，這世界還有人不看電視的嗎」，高嘉瑜笑說自己「還要再努力」，男客人雖被高嘉瑜虧爆，但也馬上被圈粉笑讚高嘉瑜非常有親和力，「我回去要徹底做一次功課」。

根據本屆投票結果，高嘉奪下3萬4285票、得票率16.25％，比上屆多出168票，成功蟬聯港湖區最高票，也是台北市議員候選人第二高票。

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