挺同婚挨譙 段宜康：那我們跟國民黨差別是什麼？

段宜康說，「如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平權是假的、每次參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已！」（資料照）

2018-11-30 10:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，有立委轉述基層意見，基層將敗選部分原因歸咎於民進黨立委尤美女推動同婚修法，要求總統蔡英文開除挺同的民進黨立委尤美女，挺同婚立場鮮明的民進黨立委段宜康也被檢討。對此，段宜康今天回擊，公投結果讓行政院必須去提（同婚）專法，但是公投沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力！段宜康也重話轟，「如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平權是假的、每次參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已！」

對於自己與尤美女被點名，段宜康坦然說，他這段時間被點名已經不是新聞，他應該要承受的責任會樂於承受，他只是不太了解，過去民進黨說的價值呢？例如2025非核家園，現在難道（因為公投結果）法條要被拿掉了，民進黨就要放棄2025非核家園的目標？公投沒有禁止民進黨把非核家園當目標，只是公投後沒有法律強制力而已，並沒有禁止民進黨往這方向去努力。以同婚來說，公投結果讓行政院必須去提同婚專法，但是公投沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力。

對於部分團體認為公投效力超過憲法，段宜康也諷刺說，「那我們一條一條拿憲法來公投就好了啊，就可以實質達到修憲結果，當然不會是這樣嘛！」

段宜康感慨說，他能理解大家在大敗後的震驚，到處要找原因，「但是我們要記得我們原來的價值，如果當初大家掛彩虹旗講婚姻平權是假的，每次參加反核遊行的價值是假的，推動正名價值是假的，若現在連綠色執政品質保證都變成笑話，那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨差別是什麼？我們就變成只是另一個顏色不一樣的政黨而已。」

他表示，這些價值是民進黨最糟糕的時候，還能支撐著我們，跟國民黨的區別，我們會因為一次選舉挫敗，就表現迫不及待要解套，或是要對公投結果那樣樂於從命嗎？我知道這個公投結果不能改變，至少對於這個嚴重跟我們價值衝突的結果，我們有沒有表現得要跟社會對話，獲取得大家諒解，或試圖做什麼努力？有沒有辦法在這個前提下民進黨還能保有對這些價值的堅持，大家都在看，不用急著計算選票否定自己。

民進黨立委許智傑說，他有連署尤美女的（同婚民法）法案，但還是要在不違憲的狀況下，以公投結果方向為主，許智傑坦言，同婚對於中南部是敗選原因之一，蔡總統在南部的時候，確實有南部後援會會長對總統蔡英文提出（要尤美女下台），不過昨天沒有人這樣提。「我覺得沒有必要。」

許智傑說，每個人有不同意見，大家要尊重，公投結果已經出來，你對另一邊的人都應該尊重，不應該用嚴苛字眼詆毀對方，雙方要彼此尊重。

同性婚姻的相關規範到底要入「民法」婚姻章節，還是要另訂「專法」爭論已久。反同團體「下一代幸福聯盟」提出「你是否同意以民法婚姻以外形式保障同性經營永久生活權益」公投案在日前通過；另一反同團體「護家盟」，則是連「另立專法」都反對。在公投結果出爐後，行政機關將在3個月內提出保障同性婚姻的專法草案，送交立法院審議。

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