反空汙3項公投贊成票高於藍營縣市長得票數 國民黨稱證明超越黨派

2018-11-30 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨所提反空汙、反核食、反深澳電廠等3項公投案在這次大選綁公投中順利通過，國民黨副主席兼秘書長曾永權上午與公投提案領銜人上午共同召開記者會向全民致謝，強調贊成票數遠大於國民黨這次直轄市、縣市長選舉的得票數，證明這個結果超越黨派，沒有藍綠的政治考量，並要求蔡英文總統或權責機關應為實現公投提案內容，做出必要處置，並由行政機關執行。

國民黨政策會執行長江啟臣強調，這不是一次「民調」，而是「公投」，蔡政府應該拿出行政措施，回應直接民權的結果，千萬不要讓這次的公投變成一次最貴的民調，立法院國民黨團將持續監督。

國民黨今天上午由曾永權及副主席郝龍斌、江啟臣以及立委林德福召開「反空汙、反核食、反深澳電廠3項公投通過，督促落實」記者會。

曾永權表示，依法中選會應於公投通過後7天內公告投票結果，通過的公投案涉及重大政策，應由總統或權責機關為實現公投案內容做必要處置，反空汙、反深澳燃煤電廠、反核食就是屬於重大政策創制，因此國民黨將透過立院黨團及相關縣市政府落實每年減少一％的火力發電，並停止興建火力電廠，至於反核食部分，行政院有義務維持過去禁止日本核災地區食品進口，不得開放進口。

反核食公投提案領銜人郝龍斌則強調，有媒體及中央政府強調WTO已判韓國多數禁止日本核食項目敗訴，但韓國政府迄今仍然堅持沒有進口，「韓國能，我們當然能。」

公投通過不是在約束日本，而是約束我們的政府，過去農委會、駐日代表都在幫日本核食講話，這就是他為何要提出公投的原因。

反深澳電廠案領銜人林德福說，國民黨所提3項公投案都與民生、健康有關，深獲全民支持，蔡政府應該貫徹執行，沒有迂迴、打馬虎眼的空間﹔江啟臣則說，他代表反空汙公投案領銜人盧秀燕向大家表達感謝，這次公投獲790多萬支持，遠大於國民黨在直轄市、縣市長選舉的得票數近200萬票，這個票數代表超越黨派，沒有藍綠的政治考量。

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