吳音寧遭批「草包」 前助理駁：實習生能讓公司獲利？

吳音寧前助理在臉書PO文表示，看到前老闆被解任，其實某方面滿替吳開心的，終於能夠回彰化自由自在的生活，而不是每天被媒體追逐、被根本不認識她的人罵草包。（資料照）

2018-11-30 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕北農總經理吳音寧昨天「被請辭」，吳音寧前助理兼小編在臉書發文幫前老闆說話，稱吳音寧待人沒架子，對於外界毀譽並不在乎，能夠不到1年就讓台北批發市場菜價浮動率從30%下降到17%、公司獲利成長，質疑「是大家口中的實習生能辦到的成績嗎？」

吳音寧前助理在臉書PO文表示，看到前老闆被解任，其實某方面滿替吳開心的，終於能夠回彰化自由自在的生活，而不是每天被媒體追逐、被根本不認識她的人罵草包。

她回憶第一次見到吳音寧的情形，是在面試的過程，吳音寧與她想像中的總經理不一樣，完全沒有架子，像一個親切的鄰居大姊姊，還親自打電話通知她錄取工作，「很驚嚇但同時也覺得被重視很開心」，後來跟著吳音寧到處跑才知道，吳音寧對待每個人真誠的態度，從員工到農民都一樣。

她形容吳音寧就像公司的「地縛靈」，生活範圍從未離開過公司，住在公司宿舍、半夜去巡市場然後隔天一早再爬起來繼續上班，根本沒有下班時間，算是離群索居、沒有娛樂也沒什麼隱私的工作狂生活，讓她覺得不可思議。

吳音寧前助理身兼小編，通常臉書粉絲專頁都需要形象營造，但吳音寧只想好好做事，對於外界毀譽並不在乎，更在意的是要怎麼利用粉專的高觸及率讓大家更了解農業、更了解我們每天在吃的食物，吳音寧還會親自看粉專留言的問題，然後把相關主管找來開會討論，不管事情多小都會認真看待。

她表示，吳音寧寫過台灣農業觀察專書，與產地、農會和農民溝通都很順暢，沒有人覺得吳外行，「請她幫忙解決遇到的問題的人會是草包嗎？你會想請草包幫忙嗎？上任還不到1年，台北批發市場菜價浮動率從30%下降到17%，而且讓公司獲利成長是大家口中的實習生能辦到的成績嗎？我不認為。」

吳音寧前助理說，吳音寧是個「想做事而且真的會做事的人」，吳音寧不是戀棧權位，也不是為了薪水，只是想在這個有點影響力的位置多為農民做點事，做1天是1天。

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