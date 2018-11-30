「韓國瑜撞死人」誰爆的？ 選前陳其邁陣營反吃暗虧

高雄市長選舉已過，卻又爆出當選人韓國瑜曾因車禍被判過失致死。（資料照）

2018-11-30 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉已過，卻又爆出當選人韓國瑜曾因車禍被判過失致死，有媒體整理選前此一事件的演變，陳其邁陣營在過程中吃了暗虧，韓國瑜陣營則低調冷處理。

《蘋果日報》報導，選前一天，韓國瑜曾因車禍撞死人的事件就已瘋傳LINE群組及臉書訊息，網路更謠傳南部某陣營會找一位因酒駕家破人亡的雲林家屬出來指控某位候選人，該家屬甚至會去造勢現場抗議，激化群眾行為，韓國瑜陣營對此不回應。

報導指出，反觀陳其邁陣營則吃了暗虧，只好主動發出聲明稿，強調並無聚焦韓國瑜車禍相關消息，沒有相關記者會，也沒有所謂的特別來賓，陳其邁陣營批評，韓國瑜陣營應該要對此事說清楚，為何自爆、是否有事情需要掩飾。

韓國瑜競選總部發言人許淑華昨（29）日表示，很肯定陳其邁未在選前操作此事。但對此陳其邁競辦發言人趙天麟反批，許淑華的說法明顯是在吃豆腐，「真的不必要」。

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