週刊爆3度拒絕「被請辭」內幕！ 吳音寧：不想配合大家演戲

台北農產運銷公司總經理吳音寧在選後「被請辭」，她接受媒體訪問時說，知道政治需要一點折衝，但這不是她的初衷，沒有必要配合大家演戲。（資料照）

2018-11-30 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧在選後「被請辭」，她接受媒體訪問時說，知道政治需要一點折衝，但這不是她的初衷，沒有必要配合大家演戲。週刊報導，此次已是吳音寧第三次拒絕主動請辭，就是不想扛下敗選戰犯。

吳音寧原本生涯規劃是參選這屆溪州鄉長，但她在彰化力推的「可愛動物園區」，遭到部分民代質疑會帶來狂犬病與污染，造成鄉民恐慌，讓吳音寧心灰意冷，感受到重大挫折。

吳音寧接受《鏡週刊》專訪時表示，當時許多人勸她可以穩穩當上鄉長，卻去招惹這項事件，但她說，這是她的理念，無法不講話、不去捍衛，她不僅受到抹黑造謠，連彰化縣政府都不捍衛自己的政策，最後無法靠她一人說服民眾。

關於北農爭議，吳音寧認為，過去在農村生活，無法預料在北農會遇到不斷抹黑造謠的媒體資訊戰，北農已淪為藍綠、各方派系的「政治秀場」，好像只要誰會演，就能夠生存下來，但她根本就沒有想要配合大家演戲。

《鏡週刊》引述黨政人士透露，一路力挺吳音寧的農委會副主委陳吉仲，今年6月香蕉價格崩跌在民進黨中常會報告，當時總統蔡英文動怒，讓陳一度想要辭職，就曾告訴吳音寧，「不用做得這麼委曲。」但吳並未妥協。

報導提到，今年10月，吳音寧由於拒絕進議會備詢，遭到藍營議員和北市府痛斥，原本農委會希望隨著北農董事長換成彭振聲上任，吳音寧跟著下台請辭，但吳認為非戀棧權位，只是不願在政治口水下離去，再度拒絕請辭。

北農人士指出，吳音寧昨天開記者會以前，農委會仍然不斷要求吳音寧主動請辭，但遭到吳音寧強勢拒絕，因為吳認為若主動請辭，等於將選舉期間各種不實指控、罪名讓她一人承擔，她寧願走完程序被撤換。

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