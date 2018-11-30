美學界示警！中國野心巨大 籲美政府平等對待台灣

美國學界在美國時間29日發表長達192頁的報告，要求美國地方政府，不要為了贏得中國的好感，用帶有偏見的方式對待台灣。（路透資料照）

2018-11-30 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國學界在美國時間29日發表長達192頁的報告，要求美國地方政府，不要為了贏得中國的好感，用帶有偏見的方式對待台灣。

綜合媒體報導，史丹佛大學胡佛研究所高級研究員戴雅門（Larry Diamond）、紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）共同主持，33名學者共同參與討論，其中包含研究美中關係的重量級學者，甚至不乏有過去親中國派的學者，發表題為「中國影響力及美國利益：提高建設性警覺」的報告，指控中國以大規模的行動影響美國政府、大學、媒體、智庫、企業和僑界。

報告指出，中國為影響美國各方面所進行的活動隨處可見，這些做法正在破壞民主程序，而許多美國人卻仍渾然不知。中國從廣度、強度以及金融資源投入的深度看，中國這些活動野心巨大，美國需要顯著加強審查力度，因為中國對眾多領域的干預比俄羅斯更為機智和有力。

報告顯示，中國駐美大使館武官曾經拜訪一名美國智庫專家，告知中國反對台灣旅行法、美國國防授權法案、美軍艦艇停泊台灣港口、美方批准對台潛艦行銷許可證等消息。該中國武官還警告，中國不再是弱者，如果美國不慎重行事，不遵守中美三個聯合公報，中國能帶給台灣痛苦。

作者群指出，在商界方面，中國利用企業獲取政治影響力、取得關鍵技術，並以龐大市場為籌碼，強迫外資接受中國在台灣與西藏事務上的立場。報告認為，美國地方政府不應該與中國簽署秘密協議，中國也不應阻擋美國地方政府和台灣或西藏精神領袖達賴喇嘛交流，並呼籲美國地方政府不該為了取得北京好感，帶有偏見對待台灣。

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