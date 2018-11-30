吳音寧離職夜PO影片 農民力挺替她發聲

蕉農劉旺昌表示，政治人物太多口水，對人民沒幫助，非農民之福。（圖擷取自影片）

2018-11-30 06:04

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧昨在董事會中遭解職，她昨深夜在臉書上PO出「北農《作農的心聲 產地與議會篇》」影片，上百網友湧入支持她，影片中農民無奈表示：「議員叫北農總經理去備詢，叫人家講話卻又叫人閉嘴，這樣哪是民意代表，你不是要和她討論，是要修理她。」

吳音寧上任以來，歷經菜價風波、250萬實習生、殘菜事件、不赴議會備詢、第一果菜批發市場改建案等，備受社會關注，尤其改建案一度讓柯文哲多次隔空嗆聲，讓事件不斷延燒，最後北農董事長陳景峻請辭，由工務局長彭振聲兼任，才讓事件滅火。

民進黨九合一選舉大敗，吳音寧被指為敗選原因之一，沒想到選完第5天吳音寧就「被請辭」。吳音寧在董事會前一天神隱，知情人士透露，董事會前一天，看得出來她心情低落，但昨心情好很多，似乎已打起精神。

吳音寧昨深夜在臉書上PO出「向左走影像工作隊」製作的影片，裡面道出農民的心聲，不少農民希望外界能多關心農民產銷議題，盼北農主事者、人員可以多跟農民接觸，而非打口水戰、沒真正替農民設想。

蕉農劉旺昌表示，替北農難過，有時候外圍的人，又不知道農產品的運銷生產過程，卻不時修理北農，台北市議會議員質詢的題目都和農民無關，都是問一些不著邊際的東西，政治人物太多口水，對人民沒幫助，非農民之福。

先前議員質疑吳音寧用業務推廣費送貴賓洋酒，劉旺昌無奈指出，議員只關心北農吃飯吃了多少錢，但他們農民上去北農作客，就像是客人來，北農請吃個飯而已，「酒只能喝一口，要不然議會又會查，下次我們哪還敢去，北農和我們做好的交流，請我們吃東西，喝幾瓶酒被講得不能聽，下次我們自己帶好了。」

豆農湛增宏表示，政治鬥爭下去，哪是辦法，影響到北農該如何作業，作業員也是一頭霧水，到現在政治人物都為了自己利益跑，沒真正的為農民設想。

湛增宏說，北農不時會派人來指導，像是農產包裝、如何產銷、市場目前走向等，但這些媒體都不知道，「議員叫北農總經理去備詢，叫人家講話卻又叫人閉嘴，這樣哪是民意代表，你不是要和她討論，是要修理她。」

木瓜農傅添妹說，認為吳音寧做得不錯，過去在美濃也有和吳見面過，要多出來和農民交談，別都在開會室。

上百網友看到影片後留言給吳音寧加油打氣，盼她能為台灣農業繼續努力。而吳音寧昨下午在被解職後受訪表示，將回歸作家生活，也信心喊話「我今天沒有在北農擔任總經理了，但我們還是在農業的這條路上，大家繼續前進。」

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