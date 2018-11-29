意外跳火坑 吳音寧不向謊言低頭 鄉親心疼

謝寶元（右）對吳音寧的遭遇好心疼。（資料照，記者顏宏駿攝）

2018-11-29 23:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕吳音寧這個彰化來的「庄腳仔」意外躍上台北政治舞台，這次淪為箭靶，被北農董事會解職，家鄉的鄉親都非常不捨，他們也不解，民進黨籍的副市長陳景峻、民政局長藍世聰等人違反黨紀為別黨助選沒事，堅持農業理想的人卻要付出代價，台灣的政治，究竟是要教年輕人學會妥協、油腔滑調，還是堅持理想？

認識吳音寧的人都知道她的個性柔中帶剛，像極父親詩人吳晟，原本她的生涯規劃是參選這屆溪州鄉長，在地方深得人望的她代表民進黨參選是十拿九穩。

但去年九月發生「可愛動物園區說明會」流血事件，她受到從政以來最大的打擊，吳音寧說，把園區設在溪州公園，民眾可以更接近浪浪，明明是一項非常好的政策，卻被民代操作成又髒又臭，說明會時，在地人反對設立，外來的動保團體支持，雙方發生流血事件，吳音寧對此結果非常沮喪，潸然淚下。也因為這次的政治挫折，她無法說服自己選鄉長，不久農委會力邀她到北農，吳晟了解女兒滿負理想，進去是跳火坑，持反對立場，但吳音寧決定北上接下重任，吳晟才全力支持她。

從今年過年後，北農新聞一再躍上新聞版面，吳音寧一方面要進行改革，另一方面要面對「政治暗黑勢力」的伏擊，吳音寧返鄉時坦承，很多昔日農運界的戰友都勸她離開北農，「這裡政治是非太多」，但她因為農業理想而堅持奮戰到底，一再被抹黑，一再獲洗白，政敵的計策未能得逞，結果吳音寧因民進黨大敗而付出代價。

從小看吳音寧長大的老農謝寶元說，這麼優秀的溪州人才被你們狠狠地糟蹋，吳音寧做了那麼多改革，沒有做錯任何事，卻被解職，但陳景峻、藍世聰等人違紀為別黨助選卻沒事，台灣的政治，究竟是要教年輕人學會妥協、油腔滑調，還是堅持理想？

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