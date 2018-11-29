韓國瑜養病沒謝票卻北上餐會 高雄記者酸：祝福北漂

2018-11-29 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜因選舉勞累而尚未出面謝票，28日則北上首度公開現身，還接受媒體聯訪，但此舉卻引起高雄記者不滿，因為韓陣營先前曾表示韓國瑜28日沒有行程，29日才要接受媒體採訪；部分高雄記者對此質疑，「不是因健康因素所以未出來謝票，怎又有體力北上參加私人聚會？」更有人留言酸完「祝福北漂！」就退出Line群組。

綜合媒體報導，韓國瑜在當選高雄市長後，以健康因素遲遲沒有公開露面，但28日卻首度現身台北參加私人餐會，讓高雄部分記者感到不滿，有人就在媒體群組質疑，「私人餐會？不是因健康因素，所以未出來謝票，怎麼又有體力北上參加私人聚會，對得起廣大的支持及市民嗎？」

接著有人建議韓國瑜，「把心拉回高雄市吧，並請多尊重高雄記者朋友才好，幕僚也別太外行，謝謝。」後也有人附和，「公關公司搞不清楚狀況！」更有人狠酸，「還沒上任就先重北輕南，得罪在地記者，祝福北漂。」留言完畢後就立刻退出群組，讓其他人一陣尷尬。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜陣營目前仍在討論謝票方式，可能會透過臉書直播、感謝茶會與感謝音樂會等方式來謝票；韓國瑜幕僚也透露，謝票方式應會跳脫傳統。

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