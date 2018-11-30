蘇貞昌連4天謝票「超有誠意」 網友感動：很有風度

蘇貞昌連續4天從早到晚車隊掃街謝票，也有不少支持者主動跟隨陪伴。圖為28日晚間在蘆洲謝票，蘇貞昌轉身向車後陪伴的支持者致意。（翻攝自蘇貞昌臉書）

2018-11-30 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選至今已落幕6天，代表民進黨參選新北市長失利的蘇貞昌，26日起從土城、三峽展開車隊謝票，29日晚上來到最終站板橋，有不少民眾聚集在車隊出發現場等著蘇貞昌，沿途還有機車隊相，總統蔡英文、陳菊也在人群中等候他回到終點板橋區總部。對此，有網友大讚年逾70歲的蘇貞昌連5天謝票很有誠意，也有人表示真的很感人。

蘇貞昌車隊在29日晚上7點出發，就有民眾等在現場，一路上除了多位民代陪同，沿路更有許多支持者陸續加入、一路相挺；蘇貞昌也在臉書貼文表示，這幾天，非常謝謝各位市民朋友，在他謝票的過程中，伸出溫熱的雙手，送給他一杯杯薑茶、熱飲，甚至還有雞精，一路上帶給他溫暖的，不只是這些溫暖的禮物，還有支持和鼓勵，同時也期許未來的新北能夠更新、更好。

年紀超過70歲的蘇貞昌連續5天謝票也讓許多網友大為感動，紛紛留言「給推 真的很感動」、「真的會做事的市長 以前他當縣長時真的每一區都會顧到」、「可惜沒上 新北在他任內進步最多。 為新北人感到遺憾」、「也可以意思意思謝一下~卻謝了全新北每一區 該鼓掌」、「輸的有風度」、「推 蘇院長的風度」。

11月24開完票後，蘇貞昌參選失利，經過一天沉澱，26日起，蘇貞昌站在紅色吉普車上，從土城、三峽、雙和、樹林、五股、泰山、林口、金山、萬里、汐止、石門、三芝、淡水、八里、新莊、瑞芳、貢寮、雙溪、新店、坪林、深坑、石碇，走遍新北市各區，29日晚間7點展開最終場板橋車隊感恩謝票。

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