最高行政法院駁回欣裕台抗告 黨產會：顯示北高行裁定荒謬

2018-11-29 22:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會前年認定欣裕台公司為國民黨附隨組織，欣裕台不服，聲請停止執行，台北高等行政法院認為，訴訟程序因釋憲而停審，不符合停止執行要件，駁回欣裕台聲請；欣裕台再提抗告，最高行政法院今天（29日）駁回抗告案，全案確定。

黨產會委員今晚聞訊表示，連認為黨產條例違憲、提出釋憲的北高行法官李玉卿，都指出中投、欣裕台的附隨組織認定處分不能停止執行，並經最高行駁回中投欣裕台的抗告，結果北高行陳金圍法官在婦聯會附隨組織案中，卻認為婦聯會附隨組織的認定處分需要停止執行，「這不是荒謬嗎？」

黨產會委員質疑，今年2月黨產會認定婦聯會為附隨組織，剛下處分沒多久，婦聯會也聲請過停止執行過，當時法院火速駁回，這中間又沒有什麼情事變更，為何過了11個月後，北高行法院又覺得有需要停止，這不是很奇怪嗎？況且裁定婦聯會案行政處分停止執行，恐造成婦聯會進一步脫產。

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被認定國民黨附隨組織 欣裕台聲請停止執行遭駁回確定

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