蘇貞昌謝票終點 蔡英文、陳菊擠在人群中加油

蘇貞昌謝票抵達板橋區競選總部終點，與蔡英文總統擁抱（畫面左下角），總統府秘書長陳菊也在擠在人群中。（民眾提供）

2018-11-29 22:46

首次上稿 22:23

更新時間 22:46

〔記者何玉華／新北報導〕代表民進黨參選新北市長失利的蘇貞昌，今（29）日晚間進行最終站板橋車隊感恩謝票，熱情的群眾在出發點跟終點站守候陪伴，沿途還有機車隊相陪，熱情的選民讓原本預計2小時的謝票行程，展延了45分鐘，車隊約在晚間9點40分抵達終點板橋區總部，赫見總統蔡英文、陳菊也在人群中等候著蘇貞昌。

蔡英文也在臉書上分享蘇貞昌謝票的直播，簡單地寫著「謝謝蘇貞昌院長」。車隊掃街結束後，蔡英文也在臉書寫下「回到新北來迎接謝票回來的蘇院長。#辛苦了 #新北辛苦」。

蘇貞昌車隊在晚上7點從板橋國小後門出發，出發前就有民眾等在現場，隨後往浮洲、溪崑繞行再回到四川路、中山路，除了立委張宏陸、羅致政、市議員黃俊哲、市議員候選人石一佑等人陪同，由於支持者太熱情，原預計9點結束車隊謝票，一直延後到9點45分左右，路線也略為調整，最後在文化路二段的板橋區總部結束。

蘇貞昌在支持者的熱情簇擁下簡單致詞感謝，關心支持者安全，頻頻提醒不要站到馬路上，眼看支持者喊安可，蘇貞昌說，天冷、晚了，要大家趕快回家休息；人群中，赫見蔡英文、陳菊也低調地擠在人群中，默默地給蘇貞昌加油，最後還送上大大的擁抱。

11月24開完票後，蘇貞昌雖落敗，但過一天沉澱，26日起，蘇貞昌站在紅色吉普車上，從土城、三峽、雙和、樹林、五股、泰山、林口、金山、萬里、汐止、石門、三芝、淡水、八里、新莊、瑞芳、貢寮、雙溪、新店、坪林、深坑、石碇，走遍新北市各區，今晚7點展開最終場板橋車隊感恩謝票。

蘇貞昌站在吉普車上彎腰鞠躬說「歹勢」的畫面感動不少人，這兩天，陸續有民眾騎著機車跟著車隊，與蘇貞昌握手、要簽名，沿途有許多民眾站出來揮手、要求合影，直播影片上有民眾留言，「全台當選、落選的，沒看有人這樣謝票連謝4天」、還有不少人留言「我挺蘇貞昌、我驕傲」。

最終場，也看到蘇貞昌落寞的臉上，終於有了些笑容。

蘇貞昌臉書直播影片：

蔡英文「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書影片：

陳菊「陳菊（花媽）」臉書貼文：

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