高嘉瑜預言大選慘敗遭怒轟 半年後打臉呂秀蓮

2018-11-29 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉大敗，全國政治版圖瞬間與國民黨倒過來；有網友翻出半年前台北市民進黨籍市議員高嘉瑜在政論節目的發言，預測民進黨可能慘敗，結果遭到同為來賓的前副總統呂秀蓮大罵「唱衰民進黨！」；高嘉瑜神準預測影片在選舉後再被翻出，格外諷刺，網友紛紛大驚「先知啊！」﻿

高嘉瑜今年5月9日受邀上政論節目《年代向前看》，提及2014年新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦之所以會選上，是因為當時台灣處在太陽花學運，反服貿黑箱後社會瀰漫一股「國民黨不倒，台灣不會好」的氛圍，選民才會把選票投給民進黨。

高嘉瑜分析，如今民進黨執政，經歷年金改革跟一例一休後，已有許多執政包袱，情勢已經跟2014年完全不同，再加上低薪、買不起房、不敢結婚等等的問題依舊無解，「我們過去外溢得到的票，就是這次可能流失的選票」，她認為，民進黨當年受益的外溢票有多少，就可能有多少會跑到國民黨去，「這一來一往差兩票的情形下，對民進黨絕對不是好事」

呂秀蓮聽了非常不滿，直接反嗆高嘉瑜做為民進黨栽培出來的市議員，竟一路唱衰民進黨，「民進黨一屆一屆選舉的數字，妳都不讀」，她更指責高嘉瑜這些年輕人整天想要老人退位，就是想要奪權，「你們已經把民進黨的核心價值全部丟掉！」但高嘉瑜還是強調，「我們不能自我感覺良好，我們總是要面對現實」

結果選後這個影片再度被網友翻出來，紛紛驚呼高嘉瑜「先知！」還說，「難怪民進黨不會進步，大老都在倚老賣老」、「一提缺點就說是在唱衰﻿」、「老人家說什麼都不能被念，錯的事也要說成對」、「現在看起來，高嘉瑜真的有先見之明」。

當時的節目片段

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