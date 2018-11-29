吳音寧遭北農解任 林聰賢駁斥斷尾求生之說

林聰賢（左）今晚在臉書貼文談吳音寧（右）被北農解任，駁斥「斷尾求生」之說，他表示，吳音寧不是「尾」，而是「大將」。（擷取自林聰賢臉書）

2018-11-29 20:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北農產公司今天下午董事會通過總經理吳音寧的解任案，農委會主委林聰賢晚間在臉書發文駁斥「斷尾求生」之說，他文中表示，吳音寧不是「尾」而是「大將」，他是政務官，本來就應為政策執行成敗負責，做好隨時下台的打算。

林聰賢在北農董事會通過吳音寧解任案後，在臉書發文指出，過去這段時間，吳音寧身上承受太多非專業的政治攻擊，抹煞了吳的專業，以及為北農的改革所做努力，吳音寧所付出的努力，他相信，日後可受公評，而選在這時間點，宣布吳音寧階段性任務已完成，不是否定她過去的努力，而是不捨，一份執著與堅定，在政治風暴中被消磨與糟蹋。

林聰賢文中表示，指稱這是「斷尾求生」的論調，未免也太膚淺了，一來，以吳音寧的幹才，她不是「尾」，她是一員大將；二來，他既身為政務官本應就為政策執行成敗負責，珍惜上台為民服務的每一天，但也要有隨時下台的打算。

林聰賢指出，外界毋須以算計、惡意的視角，來看待此事，如同蔡總統所說，改革是不會停的，我們堅持反核、性平、正名，我們推動轉型正義、年金改革、新農業創新等政策，而今遭遇到阻礙，是必須要檢討執行的方式與民眾的感受，但是這份信念，仍是讓台灣走在正確的道路上，即便今天不是林聰賢坐在這個位置上，改革，也不應該，也不會停止。

林聰賢文末指出，身為政務官，他真切地認知到逆風前行的艱辛，對於該負的責任，他從不迴避 。

林聰賢臉書貼文：

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