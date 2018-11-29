不願主動請辭終遭撤換 吳音寧：不想配合大家演戲！

台北農產運銷公司29日下午召開董事會，北農董事劉聖鴻（上右）在臨時提案中提出總經理吳音寧解任案，吳音寧（前）則是起身穿上外套現行離開董事會場。獨家畫面（記者劉信德攝）

2018-11-29 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司今天下午召開董事會，決定撤換總經理吳音寧，由主任秘書路全利暫代。對此吳音寧接受媒體採訪時表示，「遇到困難就退縮，不是我的初衷，我不想配合大家演戲」。

根據《鏡周刊》報導，吳音寧個性強硬，在北農風波不斷的期間，吳音寧身邊好友都勸她乾脆就辭職求去，不需要留著成為箭靶，不過倔強的吳音寧始終不願屈從，也讓不少人譏她「不懂社會現實」，不過認識她的人都說「這是吳音寧一慣的強硬性格」。

吳音寧表示，來到北農總經理的位置後，遇到自己從未想過的媒體資訊轟炸，許多資訊被無限扭曲放大，造謠、抹黑、假議題更是接踵而至，「直到現在我都還在思考如何應對台灣的媒體生態」，吳音寧也表示，相較於北歐推動改革動輒就是1、20年的規劃，台灣卻因為政治鬥爭、選舉，必須急切展現政績，到頭來卻讓許多問題無法解決。

現在吳音寧確定遭到撤換，吳音寧最大的遺憾就是沒有完成北農制度的改革，她希望好的改革不要因為自己下台而中斷。在吳音寧眼中，北農已淪為各方派系的「政治秀場」，即便台北市長柯文哲說「政治現實，忍一下就過了，配合演一下戲就好」，但是吳音寧就是不去台北市議會備詢，她表示「好像只要誰會演，就能生存下來，但是我根本就沒有想要配合大家演戲！」

至於被撤換後下一步的打算，吳音寧表示將回歸作家的身分，並且將繼續為農業努力。今日被媒體問到是否繼續在農業上努力，她也說自己出生於農村，「無論是做社會運動，或是寫作、任北農總經理，都是在農業上打拚」。

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