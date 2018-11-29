陸軍編列3.9億強化外島防衛 立委有疑慮先凍結

陸軍明年編列3.97億餘元預算，採購中科院研發的「近程自動化武器防禦系統」。（取自中科院網頁）

2018-11-29 21:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍除尋覓空軍新型戰機外，亦欲增強地面部隊防空能量，立法院外交及國防委員會今審查陸軍司令部預算，陸軍明年編列31萬元作業費，欲進一步添購刺針飛彈，軍方預計未來至多將引入1300枚，盼未來能增加外島防空能量。另也將在外島部署6座「近程自動化武器防禦系統」，明年約斥資3.97億餘元，但立委對上述預算皆有疑慮，因此予以凍結。

陸軍為增強防空能量，在明年度預算編列31萬元「人攜式短程防空飛彈」，該軍備便於攜帶、易於操作，有效射程約4到8公里。陸軍在明年度預算書指出，如獲得該裝備，可有效提升短程防空戰力，強化作戰任務執行能力。

立院外交及國防委員會今審查陸軍明年度預算，陸軍參謀長楊海明表示，「人攜式短程防空飛彈」事實上由海軍統合建案，陸軍用於增強外島防空能量，盼立委能支持。國民黨立委呂玉玲發言時透露，陸軍欲採購1300枚飛彈、670具發射器，但戰訓用途不明，亦無法得知採購效益，朝野立委經討論，決定將該筆預算全數凍結，待陸軍提書面報告經同意後始得動支。

另外，陸軍明年編列3.97億餘元預算，採購中科院研發的「近程自動化武器防禦系統」，該軍備可固定於陸基，或用於車載、艦載，射擊俯仰軸為負15度至85度，因此可對水面、空中等目標進行打擊。楊海明表示，陸軍計劃採購槍塔、6座光電指揮儀與6座操控台，盼供外島單位使用，預算亦無浮報情形。

不過，陸軍該預算為明年至2020年跨年度預算，總金額高達7.25億餘元，加上海軍明年亦編列為期2年的跨年度預算，將花2.97億餘元採購3套系統。國民黨立委馬文君質疑，如以單價論，陸軍1套系統價格高達1億餘元，但我國本有其關鍵技術，質疑陸軍採購預算過高，委員會決定凍結1億5000萬元，待陸軍提書面報告說明，經同意後始得動支。

國軍為增強防空戰力，外傳考量增購我國正在升級的F-16V戰機，國防部長嚴德發受訪表示，空防戰略提升與強化為國軍建軍備戰重要工作，除因應敵情威脅，更支持「濱海決勝」及「灘岸殲敵」防衛作戰構想。由於我國現役戰機都已屆中壽期，須有符戰力的規劃和提升，因此空軍新一代戰機，「一直以來都在努力評估，只要符合作戰需求，空軍都納入考量」。

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