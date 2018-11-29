蔡英文茶敘傾聽慘輸原因 中南部綠委：這些改革為難基層

總統蔡英文近期分批邀綠委茶敘，盼找出民進黨九合一選舉大敗原因。（資料照）

2018-11-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期分批邀請立委茶敘，傾聽各界聲音，希望找出民進黨九合一選舉大敗原因。今（29）台中、雲林、嘉義立委應邀會面，指出一例一休、年金改革、老車汰換、菸捐等政策，雖然理想，但溝通不足，影響了基層的支持度。

綜合媒體報導，會中有人認為一例一休「不可能再改，否則會更慘」。與會立委表示，馬政府時代沒有特別實行勞檢制度，但蔡政府強化勞檢，引發中小企業強烈反彈，希望政府在中小企業拚經濟時「不要扯他們後腿」，畢竟老闆需要趕訂單，員工也真的需要加班，「不要為難他們。」

有立委說，從環境角度來看，《空污法》修法雖立意良善，但換新車要花錢，很難取民心，地方還盛傳「消滅老車」的假消息，驚動機車界、修車廠、二手車行，讓支持者覺得「民進黨不斷干擾民眾生活」，政府應加強溝通和檢討。

另外，「菸捐」漲了20元，但很多菸品製造商一口氣調漲30元，加上抽菸者多為中下階層，屬於民進黨的支持者，相對剝奪感較高，盼蔡政府再多作思考。

蔡英文聽完後，蠻積極、明快地回應，例如一例一休的問題，在稅的方面有沒有辦法檢討，對中小企業有實質上的幫助、勞檢方面有沒有緩衝等等，表示會請行政單位研究如何具體回應。

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