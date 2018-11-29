雙城論壇12/20登場 陸委會：不會要求上海官員與我方會晤

2018-11-29 20:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北上海雙城論壇將於12月20日舉行，陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會上表示，主管機關內政部移民署已接獲台北市府提出上海市台辦官員來台採線申請案，陸委會也配合審查，而這次不會以約晤上海台辦官員作為批准入台前提。

陳明祺說，雙城論壇是上海、台北兩個城市間的交流，我們表示歡迎。針對兩岸關係健康有序發展，陸委會抱持正面態度。而會晤制度是由於蔡政府上任以來，陸方片面中止官方交流，但兩岸互相了解非常重要，因此才會提出希望對方高階官員來台時，有機會能相互了解，「雙方了解，比雙方誤解好」，外界不應做其他不必要聯想或解讀。

上海台辦主任李文輝多次來台從事與許可目的不符的活動，被問到是否會批准李文輝來台？陳明祺回應，相關人員來台申請，本就不應從事與許可目的不符的活動，這次的雙城論壇也會比照這項標準審查。

至於台中市長當選人盧秀燕將爭取復辦東亞青運，陳明祺表示，政府一貫的立場是鼓勵台中市主辦東亞青運，因此，陸委會將全力支持，積極提供各項協助。而當初是陸方從中阻礙，解鈴還須繫鈴人，呼籲大陸不要用政治來影響體育正常有序交流。政府非常歡迎大陸代表隊赴台參賽，並會協調移民署提供大陸選手來台參賽的入境便利措施。

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