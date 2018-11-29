陳建仁：台灣是全世界衛生體系不可或缺的一環

2018-11-29 21:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今天傍晚出席「2018第23屆亞太呼吸學國際會議」開幕典禮，除了感謝「台灣胸腔暨重症加護醫學會」對台灣公共衛生的長期貢獻，並強調台灣是全世界衛生體系不可或缺的一環，未來將持續為全球醫療事務貢獻經驗與技術，造福全人類。

副總統陳建仁以英文致詞表示，很高興出席「第23屆亞太呼吸學國際會議」，作為流行病學研究者及前衛生署長，他非常感謝「台灣胸腔暨重症加護醫學會」對台灣公共衛生的貢獻，以及長期以來對政府公共衛生政策的支持與協助，提供政府許多寶貴建言，增進政府與民間溝通的機會。

副總統指出，「亞太呼吸學國際會議」每年有逾2000名、今年則超過3000名呼吸、胸腔與肺部等相關領域之專家學者參與，於大會中發表新的研究成果，分享最新技術。台灣非常榮幸再度主辦此項盛會，因為提升呼吸疾病的治療及照護水準，是一個需要共謀解決方案的全球性議題。我國是全世界衛生體系不可或缺的一環，未來將持續為全球醫療事務貢獻經驗與技術，造福全人類。

陳建仁提到，呼吸道相關疾病在世界衛生組織（WHO）所列全球十大死因中囊括3項，約占全球死亡總人數15％。依據我國2017年國民十大死因統計，肺炎及慢性呼吸道疾病分列第3名及第7名，然而，慢性阻塞性肺病的診斷正確率卻低於50％。因此，我們必須持續精進呼吸道疾病的專業預防及治療。

副總統表示，為因應這些挑戰，台灣已推動「全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」及「慢性阻塞性肺病疾病個案早期介入模式發展計畫」等開創性策略。早期發現、診斷、轉介及追蹤模式，有助於提供以患者為中心的連續性全面照護。我們可以共同提升呼吸道疾病預防與治療的成效，讓全球人民都能享受更健康的生活。

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