吳音寧因績效不彰下台？ 廖玉蕙不滿：請用數據說服我們

2018-11-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司今天下午2時召開董事會，被外界冠上是民進黨敗選「戰犯」的總經理吳音寧確定被解職，職務由主任秘書路全利暫代。對此，和吳音寧父親詩人吳晟有好交情的知名作家廖玉蕙在臉書提出質疑，「吳音寧讓北農蒙羞了嗎？還是她的績效確實不彰？如果是，請用數據來遊說我們。」廖事後將該文設定成限定臉友閱讀。

廖玉蕙過去就曾因不捨吳音寧父親吳晟連日煎熬，在臉書撰文＜吳音寧與柯市長＞，心痛問「到底吳音寧犯了甚麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」並批評台北市長柯文哲對吳音寧被網路霸凌坐視不管，吳音寧自上任北農總經理後風波不斷，如今確定遭拔官，廖玉蕙也忍不住在臉書聲援，「北農經理吳音寧該去或該留，到底應由甚麼因素來決定？職位的去留不是該視一個人在工作上的表現如何？怎麼變成政治上的盤算？」

廖玉蕙表示，「施政不符民意、選舉失敗，隨便找個女人開刀果然最容易，這就是民進黨的思維嗎？請告訴我們：吳音寧讓北農蒙羞了嗎？還是她的績效確實不彰？如果是，請用數據來遊說我們。」

網友也在文章下方留言，「不就是長官推責任...最高者放你們下面鬥」、「吳音寧在這次選舉中已經被假新聞抹到不能再黑，這下就算有再多的理性數據應該也救不回」、「黑道勢力又回來了，到底是什麼樣的價值觀造就現在的台灣」。

也有網友認為，「光是她不願意出來替自己的工作績效、公司的營運辯護，就該離開了。」對此，廖玉蕙回應說，「成天在媒體上誇言自己的政績好？還是緊抓時間努力埋首工作佳？政治算計我不明白，我只相信務實的人，只相信努力為農民血汗著想的心，這才是台灣價值。」由於網友不斷湧入留言，廖玉蕙事後也將文章改成限定臉有閱讀。

吳音寧在解職後受訪表示，未來將回歸作家的身分，並且將繼續為農業努力，對於是否會在政治上進一步跨越，她則強調，現在就是回歸作家的身分。

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