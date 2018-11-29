八年級正妹、小鮮肉 彰化縣政壇生力軍報到！

2018-11-29 19:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣高顏值政壇生力軍報到！八年級小鮮肉、正妹都來了，才剛當選，就在為問政進行準備！

鹿港區縣議員當選人郭燕陵，今年24歲，畢業於東海大學財金系，畢業後在銀行上班，利用休假到台大念法律學分班，父親郭國賓曾任縣議員，這次郭燕陵接棒參選，首次選舉就交出亮麗的成績單。

長髮正妹的郭燕陵說，以前父親從政，她都沒有站台經驗，這次參選，在拜票過程中，也跟著磨鍊口才，希望未來進入議會，能夠在婦幼關懷議題上發揮女性專長，讓社會更溫暖。

鹿港鎮代表當選人張愉婕，東吳大學法律系畢業，今年才23歲，以政治素人之姿高票當選，正妹看板一掛出來就成為眾人注目的焦點。

張愉婕說，新人出擊能夠獲得支持，她非常感謝，未來進入代表會，希望能夠一圓為民服務的夢想。

秀水鄉代表當選人藍駿宇，不只身材高，還擁有陽光的笑容，今年27歲，畢業於東吳社會系，曾任彰化縣長魏明谷隨行秘書、秀水鄉公所秘書，這次參選堅持不設立競選總部，以清新形象高票當選。

和美鎮代表當選人施承佑，今年23歲，曾在和美鎮長阮厚爵服務處工作，首次參選鎮代表，也高票當選，偶像級的五官外貌，更是少女、師奶殺手。

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