台北市長重新驗票 選務員曝內幕：丁守中恐輸更多

國民黨台北市長落選人丁守中昨日舉行記者會表示將重新聲請計票。（資料照）

2018-11-29 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長落選人丁守中以3254票些微差距輸給現任台北市長柯文哲。丁守中在昨（28）日到台北地院依法聲請查封票匭並重新計票，有一名文山區某投票所的選務人員在PTT透露開票流程，並聲稱，重新驗票丁丁恐怕會輸得更慘！

丁守中選後一度放棄驗票、要直接提選舉無效之訴，昨日在記者會中說明將重提重新驗票後，隨即親自前往台北地院繳交428萬餘元保證金。對此，鄉民也在PTT熱議「驗票後若柯P輸了該怎麼辦」，結果卻引來一名自稱是文山區的選務人員回文。

該選務人員說，台北市長的開票作業是每開100張就會停下來換一張新的計票紙，並將一百張選票綁成一捆。他也說，原則上，丁守中在大部分的投開票所都有派人監票，每開100張票，就會跟選務人員要求檢查一次，在他參與的選區，就發生丁守中派來的監票人員發現少計了一張選票，成功幫丁守中多討到一票。

選務人員稱，以此可見，丁守中派來監票的監票人員十分嚴謹仔細，反而是柯陣營並沒有指派監票員來監票，因此他認為「實際上柯贏的應該更多」，而在推文處也有一鄉民自稱「我自己是信義區選務，我看到的狀況跟你一模一樣」。

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