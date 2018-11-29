陳其邁請落淚支持者喝咖啡 找到3人了

陳其邁尋找落淚的女粉絲，結果是外型亮麗的活動主持人Ada。（取自陳其邁臉書）

2018-11-29 19:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕角逐高雄市長失利的陳其邁，昨晚首度在臉書直播，與民眾互動，他並放上多張粉絲因為自己落敗而掉淚的照片，表示1週之內要請他們喝咖啡，結果到今天傍晚，已經找到其中3人。

其中一名被陳其邁稱作「漂亮高雄妹妹」的女粉絲，是外型亮麗的活動主持人Ada，她在IG轉貼本報新聞說：「據說今天出現在其邁的直播，好像可以去喝杯咖啡，光用想的就好緊張啊！邁哥，加油！」陳其邁競選總部說，Ada比較低調，不願受訪。

另名戴白帽痛哭的年輕女「邁粉」，是家住高雄、目前在台北從事行銷工作的楊雅筑，她是特別趕回家投票，今天已與陳其邁總部連絡上。

楊女說，開票當晚，陳其邁票數落後時，她已經開始偷偷掉淚，為陳其邁集氣，沒想到最後還是輸了，等陳其邁上台發表落選感言時，她已經哭得唏哩嘩啦。

另一位抱樹痛哭的中年女粉絲陳蘭，今天也與陳其邁競總連絡上，她透露說，當天看到開票結果，崩潰大哭差一點暈倒，根本不知道記者在拍她，還有記者上前安慰她「還好嗎？」

陳蘭說，等陳其邁約好哪一天請大家喝咖啡，她一定會參加。

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