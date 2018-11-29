謝長廷言論導致選舉失利？ 蘇貞昌這樣回應

面對外界批評駐日代表謝長廷「反輔選」；蘇貞昌今受訪時表明不願多談。圖為蘇貞昌今天早上在瑞芳等地謝票。（記者林欣漢攝）

2018-11-29 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕代表民進黨競選新北市長失利的蘇貞昌今（29）日至新店、深坑謝票，面對外界批評駐日代表謝長廷「反輔選」，成為蘇貞昌敗選原因之一。蘇貞昌表示，自己很認真在謝票，會自我檢討失敗的原因、不認為是別人的錯，且選舉已結束，不對選舉的事多作回應。

綜合媒體報導，蘇貞昌的謝票行程進行到最後1天，面對外界指責謝長廷在選前提及當年陳進興挾持南非武宮、侯友宜未進入談判，導致蘇貞昌敗選，對此，蘇貞昌回應，選舉已結束，他很誠心、認真地在謝票，所以不再提選舉的事了。

另外，面對熱情的支持者的鼓勵和打氣，他表示，會繼續努力，也盼支持者對台灣要有信心，大家共同守護台灣價值。

蘇還說，雖然選舉結果不如預期，但會尊重選民的決定，自己會認真檢討失敗的原因，反省自己而非歸咎別人，這才是「檢討」。

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