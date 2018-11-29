鄉民全跪了！賭輸柯P得票 他霸氣捐40萬

今日鄉民「風嵐鶴翼」在PTT發文坦然認敗表示「你們贏了，我輸了」，並PO出4張金額各為10萬的收據，表示自己說到做到。（圖擷取自PTT）

2018-11-29 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕PTT一名鄉民9月初預測台北市長柯文哲在這次大選中的得票數將超過75萬票，在結果得票未達預測，他坦承失算，按照當時「對賭」的承諾，捐出40萬給4個公益團體，今天公布收據，讓網友看了通通大讚是「真男人」！

PTT鄉民「風嵐鶴翼」9月3日在PTT自信地預測柯文哲得票會超過75萬，並獲得50%以上的得票率，與其他不看好的4名鄉民對賭表示「若柯文哲得票少於75萬票或得票率50%以下，我捐新台幣十萬給慈善機構」；「若柯文哲得票75萬票以上且得票率超過50%」，要4名鄉名各捐一萬給慈善機構。

結果大選結束，柯文哲的得票離「風嵐鶴翼」的預測還有一段距離，今（29）日「風嵐鶴翼」在PTT發文坦然認敗表示「你們贏了，我輸了」，並PO出4張金額各為10萬的收據，表示自己說到做到。這4筆捐款分別捐給公共電視文化事業基金會、台北市支持流浪貓絕育計畫協會、忠義社會福利事業基金會、運動神經元疾病病友協會。

對此網友紛紛大讚「真男人」、「一言九鼎」、「了不起，負責！」、「你輸了，但是台北市民跟台灣贏了四年未來，感謝」、「X，40萬耶，4張加起來10萬就夠了啦」、「真男人！兩個月前看一堆民調我也以為阿北會過半」、「霸氣」。

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