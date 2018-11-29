陳吉仲：政務官沒做好 隨時可以離開

北農總經理吳音寧29日遭董事會解任，農委會副主委陳吉仲（見圖）出面受訪時紅著眼眶哽咽力挺。（記者廖振輝攝）

2018-11-29 18:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕北農董事會通過總經理吳音寧的解任案後，農委會副主委陳吉仲下午會後出面說明，對於自己的去留，陳吉仲說，只要是政務官沒做好隨時可以離開，非常高興過去有這樣的機會為台灣貢獻，不管在哪個位置，對農業部門想做的事情，絕對不會背棄。

陳吉仲說，只要是政務官沒做好隨時可以離開，當然可以讓各界檢視2年多來所作所為，個人去留配合行政院改組。

陳吉仲感慨地說，非常高興過去有這樣的機會，為台灣部門貢獻，不管在哪個位置，對農業部門想做的事情，絕對不會背棄，不管在哪個位置，都會為台灣農業部門打拼，那是我們一輩子所要貢獻的，會情緒激動是因為心中有責任，有對台灣農業的愛，全力做好該做的事情，讓農民收入增加，否則結構問題無法改變，產銷通路就是最具體的例子，

陳吉仲不捨地說，吳音寧的專業反而遭受攻擊，原本在農業結構把持的這些人，卻變成台灣農業救星，如果台灣農業部門這樣發展，對農業是不利的，不管在哪個位置，就是做自己該做的事情。

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