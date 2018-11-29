CPTPP第二輪談判 總統盼日本支持台灣參與

2018-11-29 19:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫一行，說明現階段台日關係穩定且交流密切，並盼未來台灣在日本政府的支持下，參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第二輪談判。

總統致詞表示，從大橋會長上任以來，已經訪問台灣十多次。不僅與我們簽署了十幾項雙邊合作協定，且協助召開包括經貿、漁業及海洋科學等多項合作會議，是台日關係的重要推手。

總統指出，此次大橋會長來台參加「台日第三國市場合作委員會」，以及29至30日「第43屆台日經貿會議」，這兩個會議對現在整體的台日關係而言，非常重要，她也再次感謝大橋會長來訪。

總統進一步指出，台日之間互為第三及第四大貿易夥伴，因此，台灣加入CPTPP，對雙方深具戰略意義。她也期盼大橋會長能夠協助台灣，讓台灣在日本政府的支持下，參與CPTPP第二輪談判。

總統強調，現階段台日關係穩定、且交流密切，期待未來台日關係持續加強。

訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫等，外交部長吳釗燮陪同接見。

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