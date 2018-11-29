盧秀燕「市政規劃」懶人包 鄉民看完表態了...

2018-11-29 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕近期內對於未來市政推動作出諸多言論，被PTT鄉民統整成文，內容包括推翻現任市長林佳龍的建設規劃，文章貼出後發現竟有台中網友開始後悔把票投給盧秀燕。

PTT鄉民在八卦板貼文指出，盧秀燕最近提出未來市政施行方向，包括台中市民與全國12歲以下學童免費賞花博、找紅黑派議員當議會正副議長、建設台中會展中心及大巨蛋，且不繼續推動鐵路山手線與智慧營運中心，還可能恢復胡志強任內規劃的「台灣塔」工程計畫。

鄉民統整出的資料提到，盧秀燕還打算全面恢復老人健保補助款項，更可能把推動BRT計畫的前交通局長林良泰找回來掌管該部門；鄉民認為，盧秀燕相當「霸氣」、「有主見」，但似乎缺乏長期市政藍圖與規劃，「有沒有台中人開始後悔了？」。

許多鄉民們看見此文，紛紛表態後悔並留言指出，「不爽dpp也沒必要投這種的啊」、「台中要停擺四年」、「不是看誰不爽就補刀」、「我後悔惹，我要黑龍王！」、「盧粉的該後悔」、「我沒想到盧真的有人投的下去」、「台中老人只要免費健保其他管你去死」、「只能移民台灣台南」。

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