承擔選舉失利責任 徐欣瑩辭民國黨主席

2018-11-29 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長選舉失利，民國黨黨主席徐欣瑩經過沉澱思考檢討後，在臉書貼文宣布即日起請辭黨主席，承擔選舉結果的責任。

徐欣瑩的臉書文如下：「11月24日的選舉結果，新竹縣長選舉失利，民國黨提名的縣市議員選舉的成果也不如預期，欣瑩在此向所有的支持者表達歉意。欣瑩承擔此次選舉結果的責任，宣布即日請辭黨主席。」

徐欣瑩還說，要向大家致上最深的感謝，「這次大選，我們在打破舊政治、不分藍綠團結彼此的道路上，堅守理念並做出了示範，欣瑩非常榮幸能與各位並肩作戰丶更感謝有許多人的支持與努力。新竹縣的改變與提升以及台灣的民主政治都還需要大家一起持續努力，並堅持我們所相信的價值，為我們所深愛的這片土地，創造出最好的改變。」

至於民國黨主席由誰接棒？徐欣瑩團隊說，近期將由中常會討論決議。

這次選舉，徐欣瑩對上國民黨楊文科、民進黨鄭朝方及無黨籍葉芳棟，徐欣瑩拿到9萬1190票，以不到1萬票的差距敗給楊文科。

此外，徐欣瑩說，將會持續關心縣政議題，守護新竹縣！她說，新竹縣浪漫台3線的「客家音樂村、藝術村」6億元前瞻預算案，遭到客委會「撤案」，她以曾任立委的經驗認為，除非縣長主動撤案，否則不曾發生通過的計畫突遭撤銷的情形，她呼籲新竹縣府公開客委會的公文，還原遭撤案的計畫內容以及撤案原由，縣民有知的權利。她並反問，新竹縣立委是否有全力為新竹縣，向中央爭取經費？

客委會日前曾說，竹東客家音樂村土地爭議及周邊居民抗議問題，今年8月24日客委會發文新竹縣政府，請新竹縣政府妥善處理土地爭議，但至本月15日，縣府仍無回應，因此16日發文新竹縣政府「暫予撤銷」工程款計畫，新竹縣政府解決土地問題後，再循程序重新提報計畫。至於竹北國際客家藝術村案，客委會並未撤案，且主動提醒新竹縣政府依程序積極辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/