盧秀燕訪顏家表示「我們都會配合」 綠黨痛批：利益交換

大選結束後，國民黨籍台中市長候選人盧秀燕大勝民進黨候選人林佳龍20萬多票贏得選戰。（資料照）

2018-11-29 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕大選結束後，國民黨籍台中市長候選人盧秀燕大勝民進黨候選人林佳龍20萬多票贏得選戰。選後盧秀燕忙於謝票，日前也拜訪了前立委顏清標家族，對於顏清標的女兒顏莉敏將爭取副議長一職，盧秀燕一句「放心我不會被她罵到，我們都會配合」引起了網友爭論。

綠黨昨（28）日在臉書分享了一段盧秀燕日前到顏家謝票的新聞片段，只見影片中顏清標說「連我爸跟我曾孫都請出來幫忙」，表示整個家族挺盧秀燕是義無反顧，而盧秀燕也搭著想爭取「副議長」一職的顏莉敏肩膀，對著群眾表示「未來還要拜託年輕副議長多多牽成、多多牽成。放心我不會被她質詢到，不會被她罵到，因為我們都會配合。」

對此不僅綠黨在臉書上痛批「僅僅三天，盧就在大辣辣地與派系交換利益資源」，網友也紛紛留言表示「真的傻眼」、「還沒上任就開始勾結」、「過去的國民黨又回來了，這是台中市民要的？」、「我們支持的是妳盧秀燕，不是國民黨，不是顔家，更不是地方派系，妳的言行舉止已傷了很多支持妳的人，覺得妳沒尊重我們」。

綠黨臉書全文與影片請點此

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