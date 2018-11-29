促進觀光 內政部放寬中客來台條件

為強化管理及促進觀光，內政部今日部務會報通過「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」修正草案，調降中國觀光客來台應備存款條件，從現行20萬元調降至10萬元，並新增每年總停留期間不得逾120天。圖為中客愛去的旅遊景點西門町。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-29 17:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為強化管理及促進觀光，內政部今日部務會報通過「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」修正草案，調降中國觀光客來台應備存款條件，從現行20萬元調降至10萬元，並新增每年總停留期間不得逾120天。

內政部表示，自去年12月起開始，依照兩岸旅遊「穩妥安全、循序漸進」原則，著手修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，並於今日通過修正草案，包含調降中客應備存款條件，放寬可用其他國家有效簽證取代財力證明，並以「總量管制」概念，增訂每年總停留期間不得逾120天，以促進觀光正常發展，落實人流安全管理。

內政部表示，有鑑於過去曾發現中客來台觀光卻從事其他非法行為等問題，為促進中客觀光正常發展，已在去年12月27日、今年3月21日邀集相關機關召開研商會議，獲得修法共識，並於今年5月辦理草案預告作業。

內政部說明，本次修法放寬申請來台觀光應備存款條件，由新台幣20萬元調降至10萬元。同時，增加中國觀光客持有美國、加拿大、英國、日本、澳洲、紐西蘭、韓國及歐盟申根等國家的有效簽證，可取代財力證明，以促進觀光產業正常發展。

內政部指出，過去曾發現中客申請來台觀光，卻從事非法打工或其他非觀光行為，為維持兩岸旅遊品質及秩序，本次也增訂中客來台觀光每年總停留期間不得超過120天。

內政部解釋，會訂定120天主要考量觀光活動性質屬短期停留，故參考入出國及移民法所定「停留」是指在台期間未逾6個月的規定，以及中國地區人民來台探親、已取得台灣地區不動產所有權等事由，均已定有每年在台總停留期間上限，所以加以規範，以強化安全管理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/