選後傾聽新民意！立院國民黨團要求政院 退回前瞻二期預算

2018-11-29 18:23

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨在九合一大選慘敗，政府重新檢討政策，立法院國民黨團說，新民意已經產生，代表民眾對前瞻建設有意見，黨團要求，行政院將前瞻基礎建設第二期特別預算重新評估，進行朝野協商，在與新任縣市首長討論過後，重新擬定計畫，再交由立法院審議。

立法院國民黨團書記長曾銘宗說，前瞻建設第一期計畫執行成效不彰，高達1071億元的特別預算，從去年9月到今年10月底為止，總共執行金額為507億元，執行率僅達52％，未來剩下兩個月的時間還有500多億元須執行，勢必不可能達到，此外，前瞻第二期特別預算金額高達2275億元，包括軌道建設422億元、水環境建設593億元、綠能建設122億元及城鄉建設731億元，都需要地方配合執行，更需傾聽新民意。

曾銘宗指出，前瞻各項建設都需要地方配合款，根據最新資料，統計到107年9月，地方政府能夠舉債的空間僅有3776億元，光是軌道建設配合款就達3909億元，若新任縣市首長不願執行第二期計畫，將會浪費國家財政資源，建議行政院傾聽新任縣市首長的意見，如有必要可進行朝野協商，行政院研究是否撤回第二期預算計畫，重新評估。

國民黨立委費鴻泰舉例，高雄市舉債高達2485億元，舉債空間剩下629億元；台中市政府目前舉債1123億元，舉債空間僅有365億元。前瞻二期光是軌道建設，高雄市政府必須拿出35％至50％的配合款，勢必會排擠其他建設計劃預算。

國民黨立委賴士葆說，前瞻一期預算在縣市政府議會審查配合款預算中，以民進黨所執政的縣市為例，桃園市刪除6.76億元、台南市刪除2.56億元；地方政府議會所刪除配合款內容，對交通部刪除7.19億元、經濟部刪除2.66億元、內政部刪除2.29億元，代表地方政府拿不出配合款，未來也養不起，他主張退回前瞻第二期預算。

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