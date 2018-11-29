「省」議員連任成功！他選舉花不到40萬

2018-11-29 17:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕連任成功的嘉義縣議員何子凡，兌現選前向選民承諾儘速公布選舉開支的明細，包括登記保證金在內，總共支出51萬8915元，政治獻金收入20萬500元。

何子凡加上這次得票5087票，可以獲得15萬餘元選票補助款，加上可以領回保證金12萬元，收支相抵，等於這次選舉個人支付不到5萬元，算是省錢一族。

何子凡公布的選舉經費支出，包括服務處相關費用4萬0250元、宣傳車司機薪水油費與修護費用17萬8800元、文宣印製與廣告用品11萬3090元、餐飲1萬9200元、派夾報

3萬5575元、喜喪1萬2000元，合計39萬8915元，如再如上可以領回的參選登記保證金12萬元，共支出51萬8915元。

除率先公布選舉支出明細外，何子凡強調，謝票比拜票更重要，除利用幾天時間到山上各部落謝票外，並回到竹崎市區以徒步方式感謝街仔鄉親在嚴重賄選影響，仍用行動做他最堅強的後盾。

何子凡又說，選前他站路口、站橋頭連續拜票30多天，選後他回到同樣的地方，預計要連續謝票10天。

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