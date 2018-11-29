路平不平跟坐月子麻油雞有關係？ 台南阿北愛槓話

台南市工務局工務局推出形象廣告，以廟埕阿伯下棋趣味鋪梗，也傳達南台灣生活風情。（擷自台南市工務形象廣告YouTube影片）

2018-11-29 17:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕路平不平？跟提送麻油雞有關係！現行流行用詞「阿北回來了」，台南市工務局今天（29日）推出一支形象廣告，就有在地「台南阿北」客串上鏡頭，素人演技、逗趣旁白，宣傳「笑」果十足。

短片中，兩個阿北在廟埕前下棋「槓話」。其中一阿北說：「我的相吃你的車」，另一個阿伯不服氣地說：「路開的這麼平，我車跑的這麼順，你怎麼可能追得到我」。

棋子出「相」的這位阿伯反嗆「是有多平啦？以前我女兒坐月子時，我帶麻油雞要給她吃，一些湯都打翻了，害我被老婆唸呢」。對棋下「車」的阿伯抖肩笑回：「你隨便說說」「現在的路況都很平」、「你的相追不到我啦」。

劇情還仿電視廣告鋪梗結尾，傳來一聲，「茂生啊，你家裡工作都沒做，還在那下棋 」、 「好啦，我要回去做事了，我老婆在叫了」。

影片連結

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