全國制霸！連任9連霸成功 他堅持這個身分…

草屯鎮代洪登9連霸成功，為全國連任最多屆的民代。（記者陳鳳麗攝）

2018-11-29 18:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣5合1選舉當選名單將公告，草屯鎮民代表洪登宜尋求9連霸成功，應該是目前全國連任最多屆的民意代表！他今年中才接受內政部表揚，是唯一連任8屆的民代，現在繼續9連霸，他強調，將繼續30多年來的堅持，即保有「無黨籍」身分。

表洪登宜，此次再度以該區第二高票當選草屯鎮代第二選區鎮代，該選區7名候選人競爭4席名額，他拿到第二高票，證明實力，而9連霸成功，也成為全國連任最多屆的民代。

70歲的洪登宜對草屯的政治、人文、地理瞭若指掌，有如一本地方活字典，而他多年來的兩大堅持，一是留平頭，二是堅持「無黨籍」。他說，留平頭洗頭很快，也不用為髮型傷腦筋；保持「無黨籍」身分，則是藍綠都可當朋友，對認同的候選人也可不分黨派給予助選，民進黨前縣長林宗男一路選舉都可看到洪登宜助選的身影，而國民黨主席吳敦義跟他也是朋友。

洪登宜是草屯鎮御史里林太師廟主委，已當第四任的主委，吳敦義父母的骨灰罈多年來都暫厝在該廟的納骨堂，每年大年初一吳敦義返鄉祭拜父母，洪登宜也一定到場作陪。

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