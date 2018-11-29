賴揆綠委達共識 未來能源政策保持彈性、穩定供電

2018-11-29 17:17

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投案過關，衝擊蔡政府2025非核家園期程，行政院長賴清德今天中午與民進黨立委便當會，會商以核養綠公投，反同公投等7個公投案過關政府如何後續因應，外界高度政府2025非核家園目標如何調整，會中有共識，未來能源政策要保持彈性，政府要穩定供電，會中多數意見主張依照公投結果廢除2025非核家園期限後，政府不必再另設達成非核家園目標的新期限。

會中有立委表示，由於反空污公投案過關，要求政府每年火力發電要減少1%，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午坦言說，由於反空污公投案要求每年火力發電要減少1%，這將讓2025非核家園的目標推動困難。

Kolas表示，今天中午的便當會，民進黨立院黨團的黨團7長，各委員會的召委都出席，人數多達30人，會中大家沒有口角，而是非常沈痛要找出敗選原因，大家有共識，面對公投案的通過，要尊重民意，這點毫無疑慮，這是依據公投法第30條規定，往後將會有後續的處置。

Kolas轉述賴清德會中的裁示說，賴揆表示，自己過去擔任過立委，也擔任過黨團幹部，府院黨雖然各自角色不同，在民進黨敗選後，非大破不足以大立，要從失敗中記取教訓，每個人的角色都很重要，未來行政、立法互動要加強。

至於根據以核養綠公投案，將廢止電業法95條第1項，在廢止後，後續能源政策如何？Kolas說，這要進行縝密的討論，現在就講可能的政策走向是言之過早。Kolas表示，會中討論到，非核家園仍是大家的理想，並沒有改變，也沒有放棄這個理想。

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