韓國瑜當選廠商都來投資？ 他曝真相批「別再造神了」

新科高雄市長韓國瑜。（記者張忠義攝）

2018-11-29 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜在選舉隔天，就和鴻海董事長郭台銘通上電話，引發外界聯想，甚至有媒體以「韓流效應招商引資 鴻海、華邦電投資高雄」為題報導（現已改標），表示「隨著韓國瑜當選，上市櫃企業包括華邦電，台郡以及國巨，都將紛紛加碼高雄」。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」整理時間表打臉，並評批「媒體別再造神了」。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」表示，某媒體日前以標題「韓流效應招商引資 鴻海、華邦電投資高雄」報導（現已改標）稱，「鴻海和華邦電等上市櫃企業，估計未來投資金額高達3550億元，可望創造逾6000個就業機會，韓國瑜要大幹一場的企圖心，高雄拚經濟，韓國瑜蓄勢待發，招商首部曲已經上映。」

對此，「台灣賦格 Taiwan Fugue」整理三大科技廠投資高雄時間表，「國巨：選前陳其邁力邀返台投資；台郡：2018/9/12簽約；華邦電：2018/10/3已動土」，表示這三家科技大廠都是在選局前夕就準備或已經在高雄投資，直言「跟韓國瑜有什麼關係？」，也痛批「＃造假挺造假、＃天佑高雄」。

造神過頭 高雄市新聞局長：真噁心！

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」則反諷，「韓總就是知道會當選，選前就在為日後鋪路了，企業間穿梭拉線，不懂的人，你少嘴」。網友也紛紛留言，「假新聞持續發佈中。這是場中國併吞台灣的戰爭！」、「高雄就等著牛皮澎風吃到飽」、「超噁的 狂收割」、「不意外啊！AVBS已經不單純了！」、「韓粉表示：韓導好棒棒 絕對不會做錯事的，就算有錯也是別人做錯害他的，一切都是抹黑...」。

高雄市政府新聞局長張家興對此提醒，媒體應該本於客觀事實，不要造神造過頭，但也直言，部份媒體的這種造神風氣，「真噁心」！

媒體造神被網友抓包打臉。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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