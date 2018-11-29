柯P心腹萌生去意？ 蔡壁如：先休假想一下

台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如否認因市府人事鬥爭才萌生去意。（記者黃建豪攝）

2018-11-29 16:47

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如，12月24日向台大醫院的借調期滿，面對長期飽受爭議、市府內鬥傳言不斷，傳出有人勸離蔡壁如，而她本身也有意休假一個月，思考在台北市政府的去留。蔡壁如今天下午受訪證實，休假是柯文哲建議且同意的， 「就先休假讓我想一下」。

蔡壁如說，她昨天向人事單位詢問借調期的到期狀況後，柯文哲覺得她是不是太累，才叫她去休假，而她跟著柯P進入市府4年來，確實沒有休過假，「很久沒有出國旅遊，也很久沒有回家跟媽媽撒嬌」，所以就先休個1個月的長假，剩下就等休完假再說。

至於是否因為市府人事紛爭，與3位副市長不合才考慮去留？蔡壁如否認，她說，（內鬥）一點都不會影響她的情緒，不多說，過去被各方修理時，她也沒有出來說明過，因為這都不是她在意的事情。她強調，這4年來，她從來不介入人事案，因為用人的事情她不會去管。

而考慮去留的原因為何？蔡壁如先說，「還沒想到，只是想先休息。」但隨後又坦言，她在意的還是工作，柯文哲的第一屆任期，只是想幫柯P的工作上軌道，「最後他（指柯連任）已經又選上了，就會去想他是不是有更適合的……主要就是這份工作，對我來說，就是有非常多不適應。」

值得一提的是，蔡壁如下午在台北市政府11樓接受訪問期間，柯文哲也好奇來觀望蔡壁如受訪情況，但隨即不發一語就離去。

蔡壁如最後也談及選情，她說，這次選舉應該要用有驚無險來形容，大家都知道最後面兩週的選情很驚險，當時真的很害怕，而選後一定要檢討，只是還在蒐集資料、寫檢討報告。她也說，這次在藍綠全力動員情況下，她心裡想的是，投給他們的，就是扎扎實實的中立選民或認同柯文哲政績的市民，代表柯文哲4年任內政績還是有做出來，讓市民認同。

但蔡璧如說，他們是連任者，不應該選得這麼辛苦，不過，這次選舉辦公室（柯文哲競選辦公室）人太少，又一直推市政到最後，最後兩週要做組織戰時，都是在缺人、缺錢情況下，因此要感謝競選辦公室的海選同仁，跟大家一起參與的同事，還是要謝謝他們，大家一起打了一場非常有驚無險的勝仗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/