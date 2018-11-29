不能在中國講一中各表？ 他批：這就是反對九二共識主因

國民黨主席吳敦義今天宣稱，「一中各表」的「九二共識」就是兩岸關係的基礎，但不能在中國的面前講「一中各表」。資深媒體人朱建陵則批評「這就是個人反對九二共識的主要原因」。（資料照）

2018-11-29 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉落幕，國民黨直轄市長、縣市長當選人紛主張未來要設立「兩岸工作小組」，對此國民黨主席吳敦義贊同並強調，「一中各表」的「九二共識」是兩岸關係基礎，「就是你表你的，我表我的啊」，並說不能在中方的面前講「一中各表」，「公開講這樣不行」。

資深媒體人朱建陵在臉書分享中國媒體《中評社》的相關報導並指出，這就是他「反對九二共識的主要原因」。

根據報導，吳敦義今解釋，在1992年11月3日，我方經與對岸兩輪談判後，兩岸換文結果就是這35個字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵意，雙方同意用口同聲明方式各自表述」，這就是「一中各表」的「九二共識」，因為有了「九二共識」。

此外，吳敦義也對設立「兩岸工作小組」表示贊同，強調「一中各表」的「九二共識」是兩岸關係的基礎，至於所謂各表「就是你表你的，我表我的啊！你不能在中方的面前講『一中各表』，公開講這樣不行」。

朱建陵透露，這就是他反對九二共識的主要原因；底下有網友回應「一中不表才是實質」、「但是他們可以在我們面前說一個中國」，朱建陵認為「主要是，選完了，下一步面向北京」，「依據目前運作現狀，客人來，還是要收國旗。我們去，人家什麼旗就什麼旗，我們表示尊重。至於一個中國，是國共共識，差別在能不能躲在家裡喊中華民國」。

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