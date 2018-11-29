「最強里長」選後首度露面 陳永和：不會參選立委

2018-11-29 17:32

〔記者萬于甄／台南報導〕被譽為「最強里長」的牛埔里長陳永和雖市長選舉挑戰失敗，但得票數超乎預期的拿下11萬張票，堪稱選的相當漂亮，因此，陳永和雖然落選，卻有不少市民頻頻向他道恭喜，陳永和今也感謝支持者，帶著笑容說，未來會帶領市民，監督政府政策與施政。

牛埔里長陳永和為保護牛埔月世界環境，跳出來參選台南市長，從一度不被看好到獲得市民認同，拿下市長選舉第三高票，甚至超越「虧雞福來爹」林義豐、前縣長蘇煥智，讓陳永和雖輸了，但也輸得開心、有尊嚴，更說350萬元花得很值得。

陳永和說，參選台南市長是他們全家人的一小步，但是台灣選舉的一大步，大家一同創造台灣選舉歷史的一刻，完成一場最乾淨的選舉，也是最有尊嚴的落選。

選後外界不斷有聲音希望陳永和參選立委，陳永和今首度露面表示，參選市長是為了讓大家懂得要珍惜土地，並擊退惡質的選舉文化，這兩個理念已讓大家清楚明白，且市長選舉期間37區都已跑透，現在若選立委無理由也沒有條件，因此，不會投入參選立委。

陳永和強調，未來會扮演監督者的角色和市民站在一起，希望與新科市議員許又仁和新任牛埔里長陳泰祥成立聯合服務處，監督民意代表及政府施政，首先就是要求「還路於民」，把龍崎兵工廠前被截斷的南167道路打開，將馬路還給老百姓。

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