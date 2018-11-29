北高行解凍婦聯會385億元 林昶佐批：實在太扯

行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服二次向行政法院聲請停止執行，台北高等行政法院27日裁定，在本訴確定前停止凍結；時代力量立委林昶佐今日發文痛批，「實在太扯！」圖為婦聯會美齡樓。（資料照）

2018-11-29 16:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服二次向行政法院聲請停止執行，台北高等行政法院27日裁定，在本訴確定前停止凍結；時代力量立委林昶佐今日發文痛批，「實在太扯！」

林昶佐表示，長期國庫通黨庫、霸佔國家財產的婦聯會，在今年2月1日終於被黨產會認定為國民黨附隨組織，財產依法凍結。但北高行的裁定，以白話文來說，如果日後判決認定婦聯會實屬附隨組織，黨產會還是可禁止婦聯會處分財產，完全不受影響，北高行更輕描淡寫說，「似乎也僅是轉型正義的時間向後移動」。

林昶佐質疑，對於婦聯會有可能趁空窗期脫產，北高行竟然說，「本院也期待聲請人理性處理相關財產」。但是，國民黨和附隨組織脫產，只是大家杞人憂天嗎？

他舉例，前國民黨主席馬英九搞的中廣案，也是透過借名登記的方式脫產，「國民黨黨產從過去最高918億元，到黨產條例立法前只剩下166億元，這些錢去哪裡沒有人知道。」

林昶佐指出，如果北高行這樣裁定也說得通，日後處理一般人民的債務案件，乾脆都呼籲債務人要理性處理財產就好，也不用有假扣押了。

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