東奧正名未達門檻 蔡明憲：2020續推入聯公投

2018-11-29 16:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕九合一大選甫落幕，由獨派團體領銜提出的東奧正名公投僅獲得476萬票，未達通過門檻。對此，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天下午受訪時說，東奧正名公投案未通過對推動台灣入聯雖有影響，但未來仍會持續推動相關活動，同時獨派團體規劃明後年提出入聯公投案，與2020大選同步進行。

2020東京奧運正名公投，旨在盼向國際奧會（IOC）提出申請，將「中華台北」代表隊稱號改成台灣。提案最終獲得同意票476萬餘票、不同意票577萬餘票，未達通過門檻493萬票。

蔡明憲下午出席座談會時受訪表示，這次東奧公投只靠民間團體推動就獲得476萬多張同意票，相較國民黨動員全部力量反對，民進黨則是「從蔡英文以下都沒人動員」，甚至選民詢問民進黨立委，公投怎麼投，立委都不願談；蔡明憲說，東奧正名公投案在民進黨沒有動員、態度保守的情況下，還是拿到400多萬張同意票，「很難得」，因此，明後年將繼續推動入聯公投。

不過，蔡明憲強調，入聯公投的推動方式、宣傳與動員，會與東奧正名有所不同，盼能讓一般民眾更加了解。

台灣曾在2008年推動入聯公投，民進黨提出「以臺灣名義加入聯合國全國性公民投票案」，俗稱「入聯公投」；國民黨則提出「推動我國以務實、有彈性的策略重返聯合國及加入其他國際組織全國性公民投票案」，俗稱「返聯公投」。當時公投法尚未放寬通過門檻，兩案投票率都未達50％，未通過公投。

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