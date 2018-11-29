傳農委會代表將提案 北農董事會換掉吳音寧幾成定局

北農總經理吳音寧出席董事會。（記者劉信德攝）

2018-11-29 15:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司下午2點召開董事會，傳農委會主委辦公室簡任秘書劉聖鴻將在董事會中提案換掉吳音寧，北市議會財建委員會召集人、市議員鍾小平也到現場，表示已向身兼工務局長的北農董事長彭振聲求證，今天董事會將換掉吳音寧。

今年民進黨在農業縣慘敗，國民黨高雄市長候選人韓國瑜大勝，吳音寧被當作「韓流」推手，農委會主委昨鬆口「吳音寧完成階段性任務」，就連一向挺吳的農委會副主委陳吉仲都表示「讓音寧離開，不用等北農新總座到任」，吳音寧這次恐怕無法留任。

吳音寧上午受訪，強調去留由董事會決議，但不會向謊言低頭，尤其不向強勢謊言低頭。在董事會召開前，財建委員會召集人鍾小平到現場，他表示已向彭振聲求證，今天董事會將換掉吳音寧。

北農常董、全國農會總幹事張永成表示，自己是不會提總經理人事案，但若農委會提的話，不附和的話就會打自己的臉。有媒體問民進黨大輸，是否為吳音寧的責任？張永成則說，大家應該有感受。

至於對吳音寧的表現，張永成說，不知道怎麼評價，看不出她有何表現。

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