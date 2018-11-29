政院通過新經濟移民法 引進外國技術人力有譜了

經研議多時，行政院院會今天通過「新經濟移民法草案」，國發會主委陳美伶（見圖）表示，要到各項需求條件都滿足後，才會另訂日出條款。（資料照）

2018-11-29 16:38

〔記者李欣芳／台北報導〕經研議多時，行政院院會今天通過「新經濟移民法草案」，在台工作6年以上基層外勞，或著高中職以上、海外青年技術訓練班畢業的僑外生，若雇主願以薪資70分位以上聘雇，相當於產業人力月薪41,393元，且具有專業證照，符合一定條件者，可以申請來台永久居留。

這項草案的全新項目則是針對中階外籍技術人力的引進進行規範，雖然引進外國中階技術人力有譜，但如何直接引進？國發會主委陳美伶表示，要到各項需求條件都滿足後，才會另訂日出條款。

據勞動部統計，台灣中階技術人力缺口約21萬人，以製造業為主，陳美伶表示，「新經濟移民法草案」可以彌補中間技術人力的不足，但這些人不是藍領外勞，且薪資水準為70分位以上，不影響國人就業機會，也不會降低國人薪資水準。

陳美伶指出，台灣今年1到10月，新生人口比去年少9,600人，台灣人必須坦然面對是台灣人口結構產生的問題，正視人口紅利已不再的危機，台灣到了2027年台灣人口紅利就要結束了，出生率那麼低，有必要解決台灣工作人口缺額的問題。

至於外界質疑，新經濟移民法是否變成外國人到美國的跳板，例如印度工程師來台工作，最終目的是要去美國加州矽谷？陳美伶說，過去印度工程師把台灣當跳板，那是因為台灣沒有移民制度，這些人在台灣無法取得永居權。新經濟移民法則是創造機制。

有關薪資70分位，相當於產業人力月薪41,393元，社福人力32,000元，門檻是否過高，不具誘因？陳美伶說，這已是與業者座談後的結果。事實上，去年外勞基本薪資，加上雇主需支付的就業安定基金，人力成本已接近薪資70分位了。

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