盧秀燕恐停建山手線 洪慈庸：縮短城鄉差距不能再等

時代力量立委洪慈庸認為山手線對縮小台中城鄉差距至關重要，盼新市府拋開立場跟政治考量，為台中一起努力。（資料圖）

2018-11-29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台中準市長盧秀燕曾表示，現任市長林佳龍的大台中山手線「一圈快要2小時太久」，考慮「暫停」興建。對此時代力量立委洪慈庸表示，對城鄉差距縮短的長年等待，這絕不是一句話就能推翻的，也對新政府喊話：「我們還要再緩嗎？我們能不能拋開立場跟政治考量，為台中一起努力？」

洪慈庸表示，台中正在快速「轉大人」，城鄉差距的縮短才正要開始，沒有時間反反覆覆、等來等去。大台中山手線的推動早在13年前就由台中市長林佳龍提出，前任市長胡志強在縣市合併後也提出類似概念，是這幾年許多在地立委在國會共同向中央爭取的建設。

洪慈庸指出，台中鐵路的山線與海線彼此不相連，以軌道為骨幹發展的台中，難以打破地域限制進行共同發展。因此「一圈快要2小時太久」的說法，實在無法說服正在等待的海線、山城鄉親。山手線不是只是連成一圈這麼表面，最重要的是拉近山城海線的距離、並且以雙軌化、高架立體化來強化雙向的軌道交通。

洪慈庸認為，真正久的是對城鄉差距縮短的長年等待，這絕不是一句話就能推翻的。現在山手線骨幹已出現、而且下環線明年就要完工、捷運綠線再一下就要試運轉、捷運藍線包含延伸台中港的部分，前陣子都已同過行政院全線核定。

洪慈庸也問新政府，台中準備好了，決定權就在新市府手上，「我們還要再緩嗎？我們能不能拋開立場跟政治考量，為台中一起努力？」

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