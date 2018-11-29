李登輝跌倒送醫 至少留院觀察3天

2018-11-29 14:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕高齡95歲的前總統李登輝今上午驚傳在家中跌倒，頭部出血，送至台北榮總治療。李登輝基金會秘書長王燕軍稍早受訪表示，李前總統目前意識清楚，鼻腔出血已止住，為保險起見，至少住院3天觀察。稍早總統蔡英文有致電關心，李登輝妻子曾文惠目前則陪同在病房，感謝北榮團隊的照顧。

王燕軍說，今早11時30分，李前總統要從起居室移動到臥室或洗手間時跌倒，醫療團隊初步檢查，目前狀況一切正常、意識清楚。但跌倒時頭部右眼上方有碰撞到地面，初步了解發現鼻腔有一點出血，到院前已止血，目前仍在病房監控觀察，預定今天下午6時要再度進行電腦斷層、血管出血等檢查。

王燕軍也轉述李登輝說法，「謝謝大家關心，造成大家不便，不好意思。」

王燕軍表示，醫療團隊特別囑咐，因研判李前總統有正面撞擊，此時需要靜養，因此婉拒各界探視。此外，李前總統罹患高血壓、心臟病、糖尿病等長期用藥，其中包含抗凝血藥物，必須要暫停用藥，醫療團對也調整藥物，後續有需觀察撞擊後是否再有出血情形。

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