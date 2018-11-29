吳音寧被冠上「戰犯」 彰化鄉親不捨「回來選立委」…

2018-11-29 14:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕九合一大選民進黨慘敗，被外界冠上敗選「戰犯」的台北農產運銷公司總經理吳音寧，其去留將由董事會決定，不少彰化鄉親不捨彰化人在台北受委屈，地方興起一股要吳音寧回鄉參選彰化鹿港、和美區立委補選的聲音，選立委之說在彰化政壇發酵。

1名不願具名、長期關心彰化政壇動向的地方名人指出，彰化5合1選舉，民進黨輸得很慘，國民黨立委王惠美當選新科縣長，12月25日就職縣長後立委職缺任期還有1年多，依法縣選委會要在3個月內完成立委補選，民進黨浮出檯面目前以2屆任期屆滿將卸任的鹿港鎮長黃振彥呼聲最高，縣議員落選的林士堅已表態再戰，和美鎮長落選的陳文彬也被勸進。

這名地方人士表示，中執委林益邦地方勸進聲很高，不過，就他了解，林益邦經商能力極強，經營休閒旅遊業也很上手，這回，輔選民進黨縣長拚連任，已花了不少心力和金錢，未來即使參選也補選上了，不到幾個月又要再選一次，以生意人角度來看林益邦，不太可能在此時披上戰袍參加立委補選。

地方人士指出，鹿港、和美區泛藍選舉的鐵票區，吳音寧具全國知名度、能力強，又有總統蔡英文支持，此時此刻民進黨陷入低潮時，吳音寧應展現骨氣，替民進黨出征參選，合情合理。

彰化縣選委會指出，第2選區立委補選依規定最慢要在明年3月25日之前完成補選，參選人基本資格要設籍彰化縣4個月以上，不一定要設籍在和美、鹿港，可是，如果選舉公告開始若在彰化縣鄉鎮內遷移戶籍，好比說從員林市遷到和美鎮，如此就喪失設籍彰化縣4個月以上的參選資格，有意參選者須注意戶籍遷移的時間規定。

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