北院查封票匭 丁辦指控：北市選委會技術性杯葛

2018-11-29 14:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票些微差距敗給台北市長柯文哲，丁質疑開票過程有瑕疵，向台北地方法院聲請重新計票。北院法官今日下午抵達台北市選舉委員會進行查封票匭，丁守中與柯文哲雙方律師團今早接獲法院通知，在下午前後現身市選會，與法官商討未來計票流程與場地等內容。

但丁守中律師團葉慶元受訪時指出，依據選罷法規定，陪同法院一起針對選舉票與相關報告書進行查封動作，希望選委會密切配合，「卻聽說有些小狀況，選委會技術性杯葛」，拒出相關人力費用，但法律規定非常清楚，希望選委會依照法令配合查封動作，人民權益與民主才能獲得保障。

媒體追問技術性杯葛的狀況，葉慶元表示，今早是法律書記官通知的，依據法律規定，候選人要申請驗票須繳交一票3元的保證金，今早法院通知他們時，指選委會不願意支出相關工人費用來協助，要求候選人額外自行墊付工人費用，這跟法令是相違背的。

葉慶元表示，他希望這只是誤會，選委會不是真的技術性杯葛，「這才幾萬塊而已（指工人相關費用），真有必要的話，我們律師也可以墊」，但這是人民行使的權利，若選委會用這種小動作干擾人民的權益，他相信人民自有公評。

受訪結束，北院法官與相關人員也抵達市選委會，柯與丁的律師團，跟隨著法官進行會議室，閉門討論稍等討論的查封票匭與後續計票等流程。

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