山手線喊卡歷史記一筆？ 盧秀燕：台中最大的軌道建設是捷運

2018-11-29 15:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今天針對交通部表示山手線喊卡，「歷史會記上一筆」一事指出，台中最大的軌道建設就是捷運，她說，軌道建設分有輕軌、捷運及火車，山手線是火車，她要去了解市民最期待的是什麼。

盧秀燕強調，好的施政她會繼續延續，做不夠的再加強；並澄清，針對上環線部份會繼續進行，這是立委顏寬恒爭取的預算且正施作中，且是大家肯定的部份，下環線會繼續完成。

她強調，山手線也只是核定計畫而已，不是核定經費，因此經費只是粗估，離實際經費還有一段距離，錢沒有保住不保住的問題，就像還沒有賺到這筆錢，要有確定再說。

盧秀燕強調，市政千頭萬緒，每個人期待、看法不一樣，市長不要「假會」，她會有包容心， 每位市民意見都很寶貴，她會尋求最大共識，妥善運用經費；因為預算有限並非無限大，優先次序最重要，她會尋求最大共識找出最有效益、市民最喜歡的。

盧秀燕也說，台中最大的軌道建設就是捷運，軌道建設分有輕軌、捷運及火車，山手線是火車，三者中在一樣預算裡，市民最期待的是什麼，她會了解市民最期待的是什麼，再好好建設。

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